В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за границу во время новогодних праздников, чтобы развивать внутренний туризм, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, будет правильно, если чиновники в праздники будут отдыхать в России. Он считает, что так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы решить эти проблемы.

Хамзаев заявил, что отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее. По его словам, многие депутаты, планирующие провести новогодние праздники внутри страны, поддержали эту инициативу.

"Мы говорим о чувстве патриотизма, но при этом при ключевых историях рассматриваем как общий туризм только выезд на уже готовые сервисные площадки на мировом пространстве. Не акцентируем внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый, все дорого. А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей", – отметил депутат.

Он добавил, что сам собирается отдыхать у себя в регионе – в Дагестане. Так он сможет "реагировать на запросы общества". Также парламентарий пообещал продвигать среди чиновников идею отдыха в стране.

Владимир Путин потребовал у правительства активнее использовать возможности для развития внутреннего туризма, которые предоставила пандемия. Он отметил, что объективные обстоятельства создали такие условия, благодаря которым туристический рынок сфокусировался на внутреннем туризме.