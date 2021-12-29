Турагент назвала популярные у российских туристов направления

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Самым популярным направлением среди российских туристов остается Египет. Больше всего туров куплено в Шарм-эль-Шейх, рассказала турагент Марина Соколова.

По ее словам, популярностью пользуются также Доминикана, Куба и Дубай.

При этом Соколова добавила, что в этом году популярно стало летать в Мурманск, чтобы посмотреть на северное сияние.

"Потом Карелия пользуется большим спросом среди тех людей, кто бы не хотел стоять в очередях. Кстати, из регионов летят в Москву, тоже очень интересно посмотреть людям, как наряжена столица", – цитирует турагента RT.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники был приобретен до Канкуна (Мексики) на 2 января. Клиент заплатил 450 тысяч рублей за билет в обе стороны в бизнес-классе. 362 тысячи рублей стоил билет из Санкт-Петербурга в Джакарту (Индонезия) и обратно.

