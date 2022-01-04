Магазин "Светофор" в ТиНАО могут закрыть за нарушение антиковидных мер

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Магазин "Светофор" в ТиНАО могут закрыть за нарушения мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов, нарушения установили в магазине, расположенном по адресу: деревня Красная Пахра, домовладение 144, строение 2.

"Сотрудники находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом, на подбородке, что является нарушением", – объяснил эксперт.

Романов также отметил, что в магазине обслуживали посетителей без средств индивидуальной защиты.

За установленные нарушения магазин "Светофор" могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. Взыскание может вырасти до 1 миллиона рублей, если будут выявлены факты причинения вреда здоровью. Также организацию могут закрыть на срок до 90 суток.

Накануне сообщалось, что в Москве могут закрыть бар "Гадкий Койот", расположенный на улице Большая Дмитровка. В помещении нарушался масочный режим, а также предлагали кальян.