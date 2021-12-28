В Москве в новогодние праздники проверят соблюдение антиковидных мер в ТЦ и ресторанах

Фото: The City/Михаил Голденков
Рейды и контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в торговых центрах, магазинах и ресторанах столицы продолжатся и в новогодние праздники. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, передает ТАСС.
"Все эти факты мы будем проверять и в Новый год, и сразу после Нового года – до 10 числа, и после этого. Поэтому с руководителями предприятий потребительского рынка уже поговорили, предупредили их об этом", – подчеркнул Немерюк.
Он выразил надежду на то, что предприятия максимально ответственно подойдут к соблюдению профилактических мер и не попадут под штрафы.
"А штрафы сейчас серьезные – за данное нарушение максимальный штраф до 300 тысяч рублей", – добавил министр правительства Москвы.
Немерюк напомнил, что рейды на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в столице проводятся ежедневно. В торговых центрах, магазинах и других предприятиях торговли и услуг продолжает действовать масочный режим, остаются обязательными термометрия и социальная дистанция. И, подчеркнул первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, многие предприятия установленные меры соблюдают.
Ранее сообщалось, как столичные клубы и рестораны будут работать в новогоднюю ночь. В настоящий момент время их работы не ограничено, а доступ открыт всем без дополнительных условий. Однако общепит и ночные заведения должны соблюдать антиковидные требования Роспотребнадзора.
Нарушения антиковидных мер выявили в трех ночных клубах Москвы
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