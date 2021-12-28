Как в Москве будут работать рестораны, бары и клубы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь не все москвичи собираются отмечать праздник в семейном кругу. Некоторые планируют отправиться в ресторан либо потанцевать в ночном клубе. Вместе с тем пандемия коронавируса не закончилась и продолжает вносить свои корректировки. Рассказываем, как будут работать столичные заведения на Новый год и какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заболеть COVID-19.
Можно ли выйти в свет?
На данный момент в Москве время работы ресторанов, кафе, баров и ночных клубов не ограничено. Доступ в них открыт всем без дополнительных условий. Однако общепит и ночные заведения должны соблюдать антиковидные требования Роспотребнадзора.
В частности, к ним относится измерение температуры посетителя бесконтактным способом на входе. Кроме того, столы в помещении должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Также никто не отменял масочный режим для посетителей и сотрудников при передвижении по залу или на танцполе.
Вместе с тем в городе действует требование по обязательному использованию QR-кодов на массовых мероприятиях с присутствием более 500 человек. Если участников меньше, то такая мера носит рекомендательный характер. Городские культурно-массовые мероприятия и детские представления, запланированные на новогодние праздники, пройдут в особом режиме: вход для взрослых будет при предъявлении QR-кода, а максимальная заполняемость залов не должна превышать 70%.
Ранее Сергей Собянин заявлял, что столичные власти готовы снять запрет на проведение массовых мероприятий, как только позволят обстоятельства.
В то же время мэр Москвы подчеркнул, что в ближайшем будущем в городе не планируют вводить дополнительные антикоронавирусные ограничения. По его словам, решения принимаются только в том случае, когда рост заболеваемости "неконтролируемый".
Стоит ли отмечать в ресторане?
Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала в новогоднюю ночь не рисковать и отметить праздник в домашней обстановке с близкими и друзьями. Особенно в свете того, что мир захватывает новый штамм "Омикрон", который, по данным Минздрава РФ, распространяется быстрее других мутаций.
"Естественно, если человек планирует встречать Новый год в общественном месте, например в ресторане, клубе или где-то еще, то он должен быть защищен от болезни: либо привиться, либо переболеть, чтобы был достаточный уровень антител", – подчеркнула специалист.
Также эксперт призвала обязательно надевать медицинскую маску при посещении общественных мест.
Чернышова отметила, что главная опасность общественных мест в том, что заразившийся коронавирусом человек может и не знать о своей болезни.
"Коронавирусная инфекция начинает быть заразной еще до появления жалоб. То есть человек не обязательно должен лежать в постели, но если хотя бы появился насморк или кашель, то он уже заражает окружающих", – пояснила она.
Поэтому терапевт рекомендовала при любых признаках простудного заболевания не ходить в общественные места. Это вопрос личной ответственности, главное – не распространять инфекцию, заключила врач.