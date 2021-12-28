Как в Москве будут работать рестораны, бары и клубы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь не все москвичи собираются отмечать праздник в семейном кругу. Некоторые планируют отправиться в ресторан либо потанцевать в ночном клубе. Вместе с тем пандемия коронавируса не закончилась и продолжает вносить свои корректировки. Рассказываем, как будут работать столичные заведения на Новый год и какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заболеть COVID-19.



Можно ли выйти в свет?

На данный момент в Москве время работы ресторанов, кафе, баров и ночных клубов не ограничено. Доступ в них открыт всем без дополнительных условий. Однако общепит и ночные заведения должны соблюдать антиковидные требования Роспотребнадзора.

В частности, к ним относится измерение температуры посетителя бесконтактным способом на входе. Кроме того, столы в помещении должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Также никто не отменял масочный режим для посетителей и сотрудников при передвижении по залу или на танцполе.

Вместе с тем в городе действует требование по обязательному использованию QR-кодов на массовых мероприятиях с присутствием более 500 человек. Если участников меньше, то такая мера носит рекомендательный характер. Городские культурно-массовые мероприятия и детские представления, запланированные на новогодние праздники, пройдут в особом режиме: вход для взрослых будет при предъявлении QR-кода, а максимальная заполняемость залов не должна превышать 70%.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что столичные власти готовы снять запрет на проведение массовых мероприятий, как только позволят обстоятельства.





Сергей Собянин мэр Москвы Как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но на сегодняшний день они необходимы. Что касается культурных и спортивных мероприятий, то они проводятся в ограниченном пространстве, помещении с полным контролем лиц, которые туда проходят.

В то же время мэр Москвы подчеркнул, что в ближайшем будущем в городе не планируют вводить дополнительные антикоронавирусные ограничения. По его словам, решения принимаются только в том случае, когда рост заболеваемости "неконтролируемый".



Стоит ли отмечать в ресторане?

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала в новогоднюю ночь не рисковать и отметить праздник в домашней обстановке с близкими и друзьями. Особенно в свете того, что мир захватывает новый штамм "Омикрон", который, по данным Минздрава РФ, распространяется быстрее других мутаций.

"Естественно, если человек планирует встречать Новый год в общественном месте, например в ресторане, клубе или где-то еще, то он должен быть защищен от болезни: либо привиться, либо переболеть, чтобы был достаточный уровень антител", – подчеркнула специалист.

Также эксперт призвала обязательно надевать медицинскую маску при посещении общественных мест.





Надежда Чернышова врач-терапевт Я не думаю, что всю новогоднюю ночь можно провести в маске, но нужно постараться близко не контактировать с посторонними людьми. Маски менять каждые два часа или когда они станут влажными. Лучше всего подойдут обычные медицинские средства защиты.

Чернышова отметила, что главная опасность общественных мест в том, что заразившийся коронавирусом человек может и не знать о своей болезни.

"Коронавирусная инфекция начинает быть заразной еще до появления жалоб. То есть человек не обязательно должен лежать в постели, но если хотя бы появился насморк или кашель, то он уже заражает окружающих", – пояснила она.

Поэтому терапевт рекомендовала при любых признаках простудного заболевания не ходить в общественные места. Это вопрос личной ответственности, главное – не распространять инфекцию, заключила врач.