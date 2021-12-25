В РФ зафиксировали случаи заражения "Омикрон"-штаммом внутри страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о наличии случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса внутри России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ("Омикрона"), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения", – заявил глава Минздрава.
Ранее Мурашко рассказал, что клиническое течение болезни при заражении новым вариантом коронавируса похоже на грипп. Сам по себе "Омикрон" распространяется быстрее других штаммов.
Министр здравоохранения РФ подчеркнул, что в текущей ситуации важна оперативная диагностика заражения. Он подтвердил способность существующих на рынке тест-систем выявлять случаи заражения "Омикрон"-штаммом.
Штаб по борьбе с коронавирусом следит за ситуацией с "Омикроном" – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: