В РФ зафиксировали случаи заражения "Омикрон"-штаммом внутри страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о наличии случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса внутри России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ("Омикрона"), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения", – заявил глава Минздрава.

Ранее Мурашко рассказал, что клиническое течение болезни при заражении новым вариантом коронавируса похоже на грипп. Сам по себе "Омикрон" распространяется быстрее других штаммов.

Министр здравоохранения РФ подчеркнул, что в текущей ситуации важна оперативная диагностика заражения. Он подтвердил способность существующих на рынке тест-систем выявлять случаи заражения "Омикрон"-штаммом.