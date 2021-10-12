Власти Москвы: контроль соблюдения антиковидных мер в Москве будет продолжен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве будет продолжен контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

"Будем жестко наказывать и закрывать заведения, если не начнут соблюдать меры", – сказал он.

Немерюк уточнил, что заведения должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. Речь идет о проверке температуры сотрудников и посетителей на входе, расстановке столов на 1,5 метра друг от друга, масочном режиме при передвижении по залу или на танцполе.

За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса. На Москву приходится 4 699 из них, на Санкт-Петербург – 2 158, на Московскую область – 1 804. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Сахалинской области – 0,12%, Республике Алтай – 0,16%, Магаданской области – 0,17%.

От последствий COVID-19 за прошедшие 24 часа скончались 973 человека, выздоровели 20 706. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 6 894 285 жителей страны.

