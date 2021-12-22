Запрет на массовые мероприятия отменят в Москве при первой возможности – Собянин

13:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Москвы готовы снять запрет на проведение массовых мероприятий, как только позволят обстоятельства. Об этом сообщил Сергей Собянин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета в Мосгордуме.
"Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но на сегодняшний день они необходимы. Что касается культурных и спортивных мероприятий, то они проводятся в ограниченном пространстве, помещении с полным контролем лиц, которые туда проходят", – сказал мэр.
Он отметил, что в городе действует система QR-кодов, которая контролирует здоровье людей, посещающих различные мероприятия. При этом контролировать публичные и массовые мероприятия на улицах практически невозможно. По словам Собянина, это дополнительная зона риска.
Ранее Собянин заявил, что система QR-кодов в Москве продолжит совершенствоваться. QR-коды действуют при посещении музеев, театров, проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В эти культурно-досуговые учреждения можно попасть только привитым, переболевшим или имеющим отрицательный ПЦР-тест.
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