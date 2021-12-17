ТЦ "Измайловский" в ВАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Торговому центру "Измайловский" грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

По его словам, специалистами ОАТИ в ходе проверки соблюдения столичных нормативных актов предприятиями торговли были выявлены нарушения профилактических мер в ТЦ "Измайловский". Посетители и сотрудники находились на территории торговых площадок без средств индивидуальной защиты.

"Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением", – уточнил главный инспектор.

Романов уточнил, что подобные нарушения караются штрафом в размере 300 тысяч рублей, однако в том случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, сумма может возрасти до миллиона рублей. Другим видом наказания является приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что столичным клубам Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub грозит закрытие на фоне нарушения антиковидных мер. Работники ОАТИ и представители Роспотребнадзора в рамках рейда обнаружили в этих клубах нарушения по части санитарно-эпидемиологических требований.