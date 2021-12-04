Трем клубам в Москве грозит временное закрытие из-за нарушений антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Столичным клубам Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub грозит закрытие на фоне нарушения антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Ивана Гжеляка.

По его словам, работники ОАТИ и представители Роспотребнадзора в рамках рейда обнаружили в этих клубах нарушения по части санитарно-эпидемиологических требований.

При входе в заведения зафиксировали большие скопления людей, посетители нарушили требования социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. В надзорные ведомства пригласили администрацию клубов.

Такие нарушения предусматривают штраф в 300 тысяч рублей. Если же будут выявлены факты причинения вреда здоровья посетителей, грозят штраф до миллиона рублей либо закрытие на 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор опечатал магазин "Смешные цены" на Сокольнической площади за нарушение мер профилактики COVID-19. Инспекторы установили, что в помещении не проводится обеззараживание воздуха.

Кроме того, в магазине отсутствовали средства дезинфекции. Другие выявленные нарушения – несоблюдение масочного режима и отсутствие термометрии сотрудников.