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Москва 24

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Общество

09:57

В ВОЗ рекомендовали отменить ограничения на международные поездки

общество за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В ВОЗ отметили, что такие ограничения способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются страны, при этом меры не помогают остановить распространение штамма коронавируса "Омикрон".

Также в рекомендациях говорится, что государства могут принимать меры для снижения риска распространения коронавируса, в которые входят тестирование туристов или обязательный карантин для приезжающих. По мнению специалистов, меры должны определяться на основе тщательной оценки риска.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в организации не исключают появления новых вариантов коронавируса, поэтому призывают сохранять бдительность и координацию действий.

По его словам, вакцины могут быть не так эффективны для предотвращения распространения "Омикрона" в сравнении с предыдущими штаммами. В то же время они все еще хороши для предотвращения развития серьезного течения заболевания и летальных исходов.

В ВОЗ рекомендовали не ограничивать международные поездки

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