Таиланд возобновит схему въезда привитых иностранных туристов без карантина

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Фото: depositphotos/muha04
В Таиланде с 1 февраля возобновит работу программа Test & Go, по которой иностранные туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут не проходить карантин по прибытии в страну. Об этом сообщает ТАСС.
По словам руководителя отдела новостей МИД Таиланда Марати Налиты Андамо, власти королевства приняли решение распространить действие Test & Go на туристов из любых стран.
"Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года. Путешественники из всех стран, а не только из 63, ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме", – рассказала она.
Также Андамо напомнила, что туристам потребуется сдать два теста на COVID-19 – по прибытии и на пятый день пребывания в Таиланде.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала стоимость туров из России в Таиланд. По ее словам, недорогих туров в настоящее время практически нет. По данным туроператоров, средняя стоимость тура в Таиланд составляет около 160 тысяч рублей на двоих на 10 дней без перелета.
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