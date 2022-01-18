В АТОР назвали стоимость туров из России в Таиланд

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Недорогих туров из России в Таиланд в настоящее время практически нет, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным туроператоров, средняя стоимость тура в Таиланд в настоящее время составляет около 160 тысяч рублей на двоих на 10 дней без перелета, отметила руководитель АТОР.
"Так, в начале января 2020 года пакетный тур в Таиланд можно было купить за 90 тысяч рублей на двоих на 10 ночей. В среднем по рынку средний чек тура в Таиланд, говорят в компаниях, вырос в 2,1–2,2 раза, в ряде компаний гораздо больше, в основном за счет изменившихся предпочтений по отелям", – пояснила Ломидзе.
По данным иммиграционной службы Пхукета, с 1 ноября по 15 января на остров прилетели более 31 тысячи россиян.
"Россия вновь заняла первое место по турпотоку на Пхукет", – отметила глава АТОР, добавив, что после новогодних праздников спрос на Таиланд еще больше оживился.
Ранее в АТОР назвали самые дорогие туристические поездки в 2021 году. Так, в прошлом году десятку самых дорогих направлений отдыха в России возглавил Сочи, а за рубежом – Объединенные Арабские Эмираты.
При этом наиболее дорогие поездки по стоимости уже не ограничивались несколькими сотнями тысяч рублей, а достигали миллионов. В числе других подобных направлений значатся Греция, Турция, Кения и Сейшелы.
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