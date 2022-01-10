В АТОР назвали самые дорогие туристические поездки в 2021 году

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В 2021 году десятку самых дорогих направлений отдыха в России возглавил Сочи, а за рубежом – Объединенные Арабские Эмираты. При этом наиболее дорогие поездки по стоимости уже не ограничивались несколькими сотнями тысяч рублей, а достигали миллионов рублей, рассказали в АТОР.

"В 2021 году предложения в 0,5–0,8 миллиона рублей за отдых в Сочи или Крыму окончательно перестали быть редкостью, а в Топ-10 оказались поездки стоимостью от 1 до 7 миллионов рублей", – отметили в ассоциации.

Первое место в российском рейтинге досталось Сочи. Там группа друзей из 15 человек забронировала отдых на шесть ночей в пятизвездочном отеле Marriott Krasnaya Polyana, потратив на него чуть больше семи миллионов рублей. А в Ялте одна семья отдала за девять ночей в Mriya Resort & SPA почти шесть миллионов рублей. В десятку направлений по стоимости самой дорогой поездки также попали Санкт-Петербург и Байкал.

Зарубежный рейтинг возглавили ОАЭ: в марте семья из 7 человек отправилась на 14 ночей в Дубай. За проживание в пятизвездочном отеле Burj Al Arab, трансфер на вертолете и VIP-сервис она заплатила 23,6 миллиона рублей. Наиболее часто многомиллионные поездки туристы совершали на Мальдивы. В числе других подобных направлений значатся Греция, Турция, Кения и Сейшелы.

Ранее стало известно, что в 2022 году Египет планирует значительно повысить минимальные цены на проживание в своих отелях. Так, стоимость проживания в пятизвездочных отелях вырастет по меньшей мере на 25%, а в четырехзвездочных – на 42%.

