Туристы пожаловались на отказы в страховых выплатах из-за алкогольного опьянения

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Туристы пожаловались на отказ в страховке из-за алкогольного опьянения, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина.

Уточняется, что от туристов, которые попадают в различные ситуации в состоянии алкогольного опьянения, могут требовать тест на наличие алкоголя в крови. Кроме того, в письме гендиректора говорится, что в ряде случаев медучреждения на местах предоставляли положительный результат теста и предлагали заменить его отрицательным за вознаграждение.

В туристическом сервисе такие действия сочли незаконными, так как предоставление услуг по страховке в данном случае зависит от покупки услуги медосвидетельствования.

По словам экспертов, порядок определения состояния алкогольного опьянения достаточно часто не регламентирован. Так, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что обычно решение принимается по внешним признакам.

Также сообщается, что в гостиницах и на экскурсиях отдыхающие могут употреблять слабоалкогольные напитки. Это не приводит к опьянению, однако может дать положительный результат при сдаче теста на содержание спиртного.

Бывают и ситуации, когда страховщики не хотят выплачивать средства из-за опьянения третьего лица, например водителя.

Исполнительный директор АТОР объяснила, что выплаты по большинству страховых полисов не должны быть осуществлены, если турист получил повреждения в состоянии алкогольного опьянения. Такую же информацию подтвердила и представитель "Интуриста" Дарья Домостроева. Уточняется, что такой пункт есть в базовых договорах минимум семи страховых компаний.

Ранее в РСТ дали рекомендации туристам, отправляющимся за границу в новогодние праздники. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в период пандемии коронавируса, помимо медицинской страховки, правильно будет приобрести страховку от невыезда. Эксперт пояснил, что она будет стоить от 1 до 5% от стоимости турпакета.