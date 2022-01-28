Марокко возобновит авиасообщение с другими странами с 7 февраля

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Фото: depositphotos/megastocker
Марокко возобновит авиасообщение с внешним миром с 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике кабинета министров страны.
Власти приняли данное решение на основе документа о режиме санитарного чрезвычайного положения, рекомендаций научно-технической комиссии и текущей эпидемиологической ситуации. Также королевство изучает меры, которые необходимы на пограничных постах и для пассажиров.
В ноябре прошлого года Марокко в числе первых стран остановило авиасообщение из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон". При этом данный запрет продлевался несколько раз.
Россия с 1 декабря 2021 года возобновила авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Также стали доступны регулярные и нерегулярные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар. Кроме того, самолеты полетели во Вьетнам и Рим.
Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
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