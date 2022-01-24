Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Буркина-Фасо

Фото: AP Photo/Sophie Garcia
Министерство иностранных дел порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Буркина-Фасо из-за протестных акций, возникших в результате военного переворота в стране.
"По имеющимся сведениям, в ходе протестных акций и столкновений с полицией, произошедших 22 и 23 января, граждане Российской Федерации не пострадали", – говорится в заявлении ведомства.
Ранее стало известно, что мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо. СМИ сообщали, что у здания резиденции лидера была слышна стрельба. Кроме того, очевидцы рассказывали о вертолетах в небе.
По некоторым данным, протестующие освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, осужденного за попытку переворота в 2015 году.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее рассказал, что в январе выгоднее всего лететь отдыхать в Египет, Турцию, Кубу и Доминикану. По словам эксперта, сейчас для россиян открыты 79 стран, это в 4 раза больше, чем в 2020 году.
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