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туризм

12:40

Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Крыма летом и осенью

туризм

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Россияне стали бронировать одноместные и двухместные номера в отелях Крыма для отдыха летом и в сентябре. Об этом рассказали E1.ru представители туристической сферы.

По информации экспертов, дефицит уже может начаться в майские праздники, поскольку на повышенный спрос влияют разнообразные акции и программы скидок.

При этом лидерами по бронированию остаются Турция и Египет. Изменить положение дел сможет только эпидемиологическая обстановка, подчеркнули представители туристической отрасли.

По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, пандемийная неопределенность может сказаться на туроператорах как негативно, так и положительно. По ее словам, на туризм точно не влияет политическая обстановка.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в городе появится пеший туристический маршрут, который объединит 10 ландшафтных территорий. По его словам, характерные черты мест сохранятся, там добавят систему орошения, художественную подсветку и системы видеонаблюдения.

Россияне стали скупать туры в Турцию и Египет на майские праздники

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