В Сочи появится пеший туристический маршрут, объединяющий 10 ландшафтных территорий

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Сочи появится пеший туристический маршрут, который объединит 10 ландшафтных территорий в центре города. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

"Десять уникальных мест с дизайнерским ландшафтом расположены на маршруте от Зимнего театра до Комсомольского сквера", – написал Копайгородский.

По его словам, характерные черты этих мест сохранятся, там добавят современную систему орошения, художественную подсветку, системы видеонаблюдения.

Также в рамах проекта возобновят работу сада Русско-Японской дружбы, преобразится территория киноконцертного зала "Фестивальный".

Копайгородский подчеркнул, что эти цветущие круглый год точки станут настоящим украшением города и составят единый пеший туристический маршрут.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании туров на летний период. Стоимость путевок может достигнуть максимальных показателей за все годы. Кроме того, туроператоры советуют планировать отдых заблаговременно, поскольку с помощью раннего бронирования можно значительно сэкономить.

