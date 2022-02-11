В Сочи появится пеший туристический маршрут, объединяющий 10 ландшафтных территорий

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Сочи появится пеший туристический маршрут, который объединит 10 ландшафтных территорий в центре города. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
"Десять уникальных мест с дизайнерским ландшафтом расположены на маршруте от Зимнего театра до Комсомольского сквера", – написал Копайгородский.
По его словам, характерные черты этих мест сохранятся, там добавят современную систему орошения, художественную подсветку, системы видеонаблюдения.
Также в рамах проекта возобновят работу сада Русско-Японской дружбы, преобразится территория киноконцертного зала "Фестивальный".
Копайгородский подчеркнул, что эти цветущие круглый год точки станут настоящим украшением города и составят единый пеший туристический маршрут.
Ранее россиян предупредили о резком подорожании туров на летний период. Стоимость путевок может достигнуть максимальных показателей за все годы. Кроме того, туроператоры советуют планировать отдых заблаговременно, поскольку с помощью раннего бронирования можно значительно сэкономить.
Россиян предупредили о подорожании летних туров
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