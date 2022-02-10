Стало известно, как россияне планируют путешествия в условиях пандемии

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Большинство россиян во время пандемии перестали планировать путешествия заранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса OneTwoTrip.

74,4% опрошенных россиян признались что стали планировать свой отдых лишь за несколько дней до его начала. Остальные же делают это не раньше чем за несколько недель. Примечательно, что это не касается поездок летом. Многие (61% респондентов) уже начали выбирать, где отдохнут.

Для подавляющего большинства – 96% опрошенных – стоимость является ключевым фактором при выборе курорта: привлекательность цены влияет на оперативность их решения. В то же время почти половина россиян все же ориентируется на соответствие предложения особенностям того или иного направления.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании поездок по стране до 20%. Это произойдет, если будет принят законопроект Ростуризма о защите путешественников от потери средств из-за отменных не по их вине туров. Представители туротрасли полагают, что предлагаемые в документе нововведения увеличат финансовую нагрузку на операторов внутреннего туризма и приведут к снижению конкуренции.

