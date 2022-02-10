Россиян предупредили о возможном подорожании внутренних туров до 20%

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В случае принятия законопроекта Ростуризма о защите путешественников от потери средств поездки по России могут подорожать до 20%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей туротрасли.
Уточняется, что предложения Ростуризма вызвали серьезные споры в ходе их обсуждения на правительственном портале. Документ получил 283 негативных отзыва и лишь восемь положительных. Одно из нововведений касается создания так называемого гарантийного фонда: в него туроператоры должны будут отчислять по 125 рублей с каждого туриста, накопленные деньги будут использоваться при компенсации отмененных поездок и для эвакуации россиян из-за рубежа в экстренных случаях.
Представители отрасли полагают, что это усилит финансовую нагрузку на существующих внутренних туроператоров и создаст препятствия для выхода на рынок новым. В ассоциации "Турпомощь" между тем уверены, что компании возложат возникшие дополнительные траты на самих туристов.
"Маржа туроператоров по России небольшая – вряд ли эти взносы они будут делать из своих средств. Скорее всего, расходы лягут на плечи туристов", – отметил директор ассоциации Александр Осауленко.
Законопроект также предполагает увеличение размера финобеспечения туристических фирм. Они должны будут застраховать свою деятельность на 25 миллионов рублей вместо нынешних 500 тысяч. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что операторы внутреннего туризма не смогут потянуть такую сумму, поэтому и страховать их никто не станет. Он уверен, что все вышеперечисленные факторы приведут к снижению конкуренции, так как открывать туристический бизнес станет невыгодно. В то же время это способствует укрупнению существующего бизнеса и, соответственно, подорожанию путевок вплоть до 20%.
О новом законопроекте Ростуризма стало известно в январе этого года. В нем, в частности, предусмотрены инструменты защиты путешественников от потери средств. В документе указаны два инструмента: отчисления в специальный фонд, из которого будут производить выплаты за несостоявшиеся не по вине туриста поездки, а также эскроу-счета, на которые откладываются деньги туристов до выполнения турфирмой своих обязательств.
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