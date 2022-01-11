Ростуризм предложил страховать деньги путешественников

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Ростуризм разрабатывает законопроект "О туризме и туристической деятельности", в котором предусмотрены инструменты защиты путешественников от потери средств. Об этом "Парламентской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в документе предложено два положения.

"Во-первых, отчисления в специальный фонд в виде некой фиксированной суммы за каждого туриста. Из этого фонда будут производить выплаты за несостоявшиеся не по вине туриста поездки, будут оплачивать вывозы туристов", – рассказала директор АТОР, добавив, что пока неизвестно, о какой сумме отчислений идет речь.

Второй механизм – эскроу-счета, на которые откладываются деньги туристов. Если турфирма не выполнила свои обязательства и поездка не состоялась, деньги возвращают клиенту.

Ранее в российском Mouzenidis Travel официально объявили, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства перед туристами. Представители туроператора подчеркнули, что из-за целого ряда проблем, в числе которых и коронавирусная инфекция, стала невозможна повторная оплата всех туров, деньги за которые уже переведены в другие страны.

