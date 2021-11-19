Туристам Mouzenidis Travel разъяснили порядок получения страховых выплат

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Роспотребнадзор разъяснил порядок получения страховых выплат туристами обанкротившегося Mouzenidis Travel.

Основанием для страхового возмещения является факт причинения туристу реального ущерба из-за неисполнения туроператором своих обязательств по договору. Датой страхового случая считается день, когда компания публично заявила о прекращении деятельности.

"Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора не лишает туриста или иного заказчика права требовать от туроператора выплаты штрафов, пеней, возмещения упущенной выгоды или морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в частности законодательством о защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

Заявление о выплате страхового возмещения, которое нужно направить в ООО "Страховая компания "ТИТ", размещено на сайте страховщика. Необходимые документы можно направить на адрес электронной почты mzt@titins.ru.

Российский Mouzenidis Travel объявил о приостановке деятельности 12 ноября. Представители туроператора подчеркнули, что из-за целого ряда проблем, в числе которых и коронавирусная инфекция, стала невозможна повторная оплата всех туров, деньги за которые уже переведены в другие страны.

Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из единого федерального реестра. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, это позволит туристам обратиться в страховую компанию для получения выплат.

