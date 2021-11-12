В "Турпомощи" объяснили, кто может получить компенсацию от Mouzenidis Travel

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Получить компенсации за невыполненные Mouzenidis Travel обязательства по турам могут только организованные туристы, купившие полный пакет услуг. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Законодательство Российской Федерации и мировая практика в туризме говорят о том, что существуют <...> механизмы <...> компенсаций только для организованных туристов, под которыми понимаются туристы, которые приобрели комплексный турпродукт данного туроператора", – объяснил он, уточнив, что под комплексным турпродуктом понимается набор услуг, обязательно включающий перевозку и размещение.

Так, те, кто приобрел данные услуги по отдельности, считаются самостоятельными туристами, а потому все риски берут на себя, заключил Осауленко. По его словам, многие уверены, что являются организованными туристами, однако при проверке документов выясняется обратное.

В пятницу компания Mouzenidis Travel объявила, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства перед туристами из-за проблем, обусловленных в том числе пандемией коронавируса. Тем не менее там пообещали передать все необходимые документы в страховую компанию "ТИТ", чтобы клиенты могли получить компенсации.

По данным Ростуризма, около 27 тысяч российских туристов заплатили греческому туроператору порядка 18 миллионов евро, которые остались в Греции и не были доведены до отелей и авиакомпаний.

В Mouzenidis Travel между тем отметили, что российские юридические лица компании застрахованы на 80,5 миллиона рублей.

