В Альянсе турагентств заявили, что клиентам Mouzenidis Travel компенсируют ущерб

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Клиентам российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel компенсируют средства за приобретенные ими туры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталии Осиповой.
"У оператора имеется фингарантия до 31 декабря. В течение 30 дней будут составлены списки. И те туристы, которые обратятся в страховую компанию, конечно, получат возмещение", – сказала Осипова.
Она напомнила, что Ростуризм ранее исключил туроператора из единого федерального реестра, чтобы потерявшие деньги клиенты могли обратиться в страховую компанию для получения соответствующих выплат.
В пятницу компания Mouzenidis Travel объявила, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства перед туристами из-за проблем, обусловленных в том числе пандемией коронавируса. Тем не менее там пообещали передать все необходимые документы в страховую компанию "ТИТ", чтобы клиенты могли получить компенсации.
По данным Ростуризма, около 27 тысяч российских туристов заплатили греческому туроператору порядка 18 миллионов евро, которые остались в Греции и не были доведены до отелей и авиакомпаний.
В Mouzenidis Travel между тем отметили, что российские юридические лица компании застрахованы на 80,5 миллиона рублей.
Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из реестра
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