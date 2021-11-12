Туркомпании рассказали о спросе на новогодние туры

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В России активно растут продажи новогодних туров. Количество проданных путевок может достигнуть доковидного уровня, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ряда туротраслей.

Туроператор Tez Tour прогнозирует спрос на новогодние туры, равный уровню 2019 года. Самыми популярными направлениями стали Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и Россия. На внутренних направлениях большим спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Цена туров в Египет на одну неделю начинается от 43 тысяч рублей на человека в четырехзвездочном отеле. В Турцию можно отправиться за 33 тысячи рублей с отдыхом в трехзвездочном отеле, а в ОАЭ – за 67 тысяч рублей в четырехвездочный отель.

Стоимость новогодних туров на Мальдивы начинается с 171 тысячи рублей.

"Мальдивские острова традиционно являются очень популярным направлением не только у россиян, но и у граждан многих других стран. Поэтому уже сейчас мы сталкиваемся с трудностями наличия свободных номеров категории стандарт в отелях", – рассказали в Tez Tour.

Туроператор подчеркнул, что в этом сезоне граждане также активно бронируют путевки в Мексику, Венгрию, Доминикану, на Кубу, Сейшелы и Маврикий. Не менее большим спросом пользуется и Таиланд.

Ранее OneTwoTrip назвал самые популярные направления для новогодних поездок. Россияне отдавали предпочтение Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. На новогодние праздники Москву планируют посетить 27% туристов, Санкт-Петербург – 11%, а Сочи – 6,6%. Кроме того, россияне также приобретали билеты в Краснодар и Калининград.

