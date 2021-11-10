В РСТ рассказали о взрывном росте бронирований туров в Египет на Новый год

Спрос на зарубежные новогодние туры у россиян вырос на 30% в сравнении с прошлым годом. Туристы активно планируют поездки в Египет и Турцию. Внутри России многие регионы ужесточают коронавирусные ограничения. Например, вводят заселение в отель по QR-коду о вакцинации. Рассказываем, куда еще собираются отправиться туристы и какие перспективы есть у новогоднего отдыха внутри страны и за рубежом.



Новый год за границей

Спрос на предстоящие новогодние поездки вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Одним из лидеров зарубежных направлений стал Египет, с которым Россия 9 ноября возобновила чартерное сообщение. По данным туроператоров, россияне выкупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели.

Стоимость тура в Хургаду в трехзвездочную гостиницу на первой линии стартует от 85 тысяч рублей на двоих, согласно данным одного из агрегаторов в сфере туризма. Речь идет о заезде 30 декабря 2021 года на 6 ночей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, что за рубежом идет значительное увеличение бронирований туров по Египту.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ В Египте в январе еще возможен полноценный пляжный отдых с плаванием, тогда как в Турции купаться уже прохладно, как и в Сочи.

Основатель туристического агентства Полина Гербер в беседе с Москвой 24 предупредила российских туристов, что в связи с ажиотажным спросом Египту не удастся избежать огромных очередей в аэропортах, даже если местные власти начнут относиться к проверкам более лояльно.

"В разгар сезона и в праздничные даты аэропорты Египта и до пандемии не могли справиться со столпотворением людей. Во время пандемии сильно ужесточились правила досмотра пассажиров и багажа. Это повлекло за собой увеличение времени нахождения каждого отдельного человека на стройках регистрации, а также около ленты", – сказала Полина Гербер.

Помимо Египта популярностью пользуется Турция, которая в зимний сезон позиционирует себя культурно-познавательным регионом с рекреационным отдыхом, отметил Юрий Барзыкин.

"Неплохо идет Доминикана, но с меньшими объемами. Ведущие российские туроператоры поставили туда чартерные рейсы. Также спросом пользуется Куба", – добавил вице-президент РСТ.

По его мнению, встретить грядущий Новый год в Европе, катаясь на лыжах или сноуборде, у российских туристов вряд ли получится.

"Практически вся Европа закрыта для россиян: Андорра, Санкт-Мориц (Швейцария) в том числе", – подчеркнул Барзыкин.

При планировании зарубежной поездки специалист призвал путешественников покупать расширенную медицинскую страховку на случай заболевания COVID-19.



Внутренний туризм

Спрос на поездки внутри России на новогодние праздники – разнонаправленный и настороженный в зависимости от принятых в регионах коронавирусных ограничений, рассказал Москве 24 руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский.





Илья Уманский руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Спрос на направления, где вводят ограничения на заселение туристов, требуют от них QR-коды, подтверждающие вакцинацию, сильно снижается. В отличие от тех областей, где никаких мер не вводилось.

"Наблюдается просадка спроса относительно прошлогодних показателей в таких регионах, как Краснодарский край, Крым, Калининградская область, Санкт-Петербург. Это традиционные направления для проведения новогодних праздников", – сказал Уманский.

Объем купленных туров в Крым на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом снизился на 56%, а в Краснодарский край упал на 8%, отметил эксперт.

Вместе с тем на 6% вырос спрос на туры в Подмосковье, на 13% – Кавказские Минеральные Воды, добавил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму. Также российских туристов заинтересовали регионы Урала и Сибири.





Илья Уманский руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Есть аспект, который не выражен в цифрах, но прослеживается в поведении туристов при общении с ними. Это нервозность и обеспокоенность насчет возможности введения ограничений в последний момент.

"Возникла большая проблема, потому что многие отели ближе к праздникам запускают невозвратные тарифы. Это традиционная практика. Но в этом году она особенно остро чувствуется", – сказал Уманский.

По его мнению, многие туристы будут тянуть до последнего с покупкой тура, чтобы минимизировать риски на случай возможной отмены из-за коронавирусных ограничений. При этом стоимость туров по России ближе к Новому году серьезно не изменится из-за отсутствия ажиотажа, предполагает эксперт. По данным руководителя комитета РСТ, цены на туры внутри страны в среднем выросли в пределах 5%, в редких случаях 10%.

