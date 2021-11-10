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Туризм

17:41

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В РСТ рассказали о взрывном росте бронирований туров в Египет на Новый год

"Настороженный спрос". Куда российские туристы планируют поехать на Новый год
туризм регионы

Спрос на зарубежные новогодние туры у россиян вырос на 30% в сравнении с прошлым годом. Туристы активно планируют поездки в Египет и Турцию. Внутри России многие регионы ужесточают коронавирусные ограничения. Например, вводят заселение в отель по QR-коду о вакцинации. Рассказываем, куда еще собираются отправиться туристы и какие перспективы есть у новогоднего отдыха внутри страны и за рубежом.

Фото: depositphotos/prescott10

Новый год за границей

Спрос на предстоящие новогодние поездки вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Одним из лидеров зарубежных направлений стал Египет, с которым Россия 9 ноября возобновила чартерное сообщение. По данным туроператоров, россияне выкупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели.

Стоимость тура в Хургаду в трехзвездочную гостиницу на первой линии стартует от 85 тысяч рублей на двоих, согласно данным одного из агрегаторов в сфере туризма. Речь идет о заезде 30 декабря 2021 года на 6 ночей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, что за рубежом идет значительное увеличение бронирований туров по Египту.

В Египте в январе еще возможен полноценный пляжный отдых с плаванием, тогда как в Турции купаться уже прохладно, как и в Сочи.
Юрий Барзыкин
вице-президент РСТ

Основатель туристического агентства Полина Гербер в беседе с Москвой 24 предупредила российских туристов, что в связи с ажиотажным спросом Египту не удастся избежать огромных очередей в аэропортах, даже если местные власти начнут относиться к проверкам более лояльно.

"В разгар сезона и в праздничные даты аэропорты Египта и до пандемии не могли справиться со столпотворением людей. Во время пандемии сильно ужесточились правила досмотра пассажиров и багажа. Это повлекло за собой увеличение времени нахождения каждого отдельного человека на стройках регистрации, а также около ленты", – сказала Полина Гербер.

Помимо Египта популярностью пользуется Турция, которая в зимний сезон позиционирует себя культурно-познавательным регионом с рекреационным отдыхом, отметил Юрий Барзыкин.

"Неплохо идет Доминикана, но с меньшими объемами. Ведущие российские туроператоры поставили туда чартерные рейсы. Также спросом пользуется Куба", – добавил вице-президент РСТ.

По его мнению, встретить грядущий Новый год в Европе, катаясь на лыжах или сноуборде, у российских туристов вряд ли получится.

"Практически вся Европа закрыта для россиян: Андорра, Санкт-Мориц (Швейцария) в том числе", – подчеркнул Барзыкин.

При планировании зарубежной поездки специалист призвал путешественников покупать расширенную медицинскую страховку на случай заболевания COVID-19.

Фото: depositphotos/irinabal18

Внутренний туризм

Спрос на поездки внутри России на новогодние праздники – разнонаправленный и настороженный в зависимости от принятых в регионах коронавирусных ограничений, рассказал Москве 24 руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский.

Спрос на направления, где вводят ограничения на заселение туристов, требуют от них QR-коды, подтверждающие вакцинацию, сильно снижается. В отличие от тех областей, где никаких мер не вводилось.
Илья Уманский
руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму

"Наблюдается просадка спроса относительно прошлогодних показателей в таких регионах, как Краснодарский край, Крым, Калининградская область, Санкт-Петербург. Это традиционные направления для проведения новогодних праздников", – сказал Уманский.

Объем купленных туров в Крым на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом снизился на 56%, а в Краснодарский край упал на 8%, отметил эксперт.

Вместе с тем на 6% вырос спрос на туры в Подмосковье, на 13% – Кавказские Минеральные Воды, добавил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму. Также российских туристов заинтересовали регионы Урала и Сибири.

Есть аспект, который не выражен в цифрах, но прослеживается в поведении туристов при общении с ними. Это нервозность и обеспокоенность насчет возможности введения ограничений в последний момент.
Илья Уманский
руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму

"Возникла большая проблема, потому что многие отели ближе к праздникам запускают невозвратные тарифы. Это традиционная практика. Но в этом году она особенно остро чувствуется", – сказал Уманский.

По его мнению, многие туристы будут тянуть до последнего с покупкой тура, чтобы минимизировать риски на случай возможной отмены из-за коронавирусных ограничений. При этом стоимость туров по России ближе к Новому году серьезно не изменится из-за отсутствия ажиотажа, предполагает эксперт. По данным руководителя комитета РСТ, цены на туры внутри страны в среднем выросли в пределах 5%, в редких случаях 10%.

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Носатов Иван

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