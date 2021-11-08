Россияне выкупили почти все туры в Египет на ближайшие две недели

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Россияне выкупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли в РФ.
"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа", – рассказали в компании "Интурист".
По данным туроператора Tez Tour, места остаются на туры в Шарм-эш-Шейх на 10 ноября и в Хургаду на 11 ноября. После этих дат свободных мест практически нет.
Туроператоры указывают на большой спрос на чартерные полеты в Египет. В TUI Россия подтвердили, что глубина бронирования на полеты в эту страну составляет порядка трех-четырех недель.
Ранее представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выявили популярные направления, куда россияне хотели бы уехать зимой. Согласно результатам опроса, спросом пользуются Египет, Таиланд, Индонезия и некоторые другие теплые страны.
Туроператоры ожидают снижение цен на путевки в Египет после запуска чартеров
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