Россияне выкупили почти все туры в Египет на ближайшие две недели

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Россияне выкупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли в РФ.

"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа", – рассказали в компании "Интурист".

По данным туроператора Tez Tour, места остаются на туры в Шарм-эш-Шейх на 10 ноября и в Хургаду на 11 ноября. После этих дат свободных мест практически нет.

Туроператоры указывают на большой спрос на чартерные полеты в Египет. В TUI Россия подтвердили, что глубина бронирования на полеты в эту страну составляет порядка трех-четырех недель.

Ранее представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выявили популярные направления, куда россияне хотели бы уехать зимой. Согласно результатам опроса, спросом пользуются Египет, Таиланд, Индонезия и некоторые другие теплые страны.

