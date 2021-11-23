Ростуризм запустил call-центр для туристов Mouzenidis Travel

Фото: depositphotos/REDPIXEL
Ростуризм и ОНФ запустили call-центр, где туристам готовы предоставить срочную информацию по ситуации с туроператором Mouzenidis Travel, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что в call-центре готовы принять звонки от туристов с 08:00 до 20:00 (по московскому времени) по номеру 8 (800) 200-34-11. Звонок бесплатный.
Также для клиентов Mouzenidis Travel создали онлайн-форму для обращений на сайте штабтуризм.рф.
Российское подразделение Mouzenidis Travel объявило о приостановке деятельности 12 ноября. Представители туроператора подчеркнули, что из-за целого ряда проблем, в числе которых и коронавирусная инфекция, стала невозможна повторная оплата всех туров, деньги за которые уже переведены в другие страны.
Отмечалось, что число людей, которые оплатили путевки и не смогли в итоге улететь в Грецию, составляет около 27 тысяч. Задолженность Mouzenidis Travel перед туристами – больше 1,2 миллиарда рублей.
В ведомстве уточнили, что, по данным Ростуризма, средства были переведены в центральный офис греческого туроператора. Однако ни гостиницы, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным туристами путевкам от греческого туроператора денег не получили.
Позже в Роспотребнадзоре разъяснили порядок получения страховых выплат туристами обанкротившегося Mouzenidis Travel.
Около 30 тыс российских туристов пострадали от банкротства греческого туроператора
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: