Ростуризм запустил call-центр для туристов Mouzenidis Travel

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Ростуризм и ОНФ запустили call-центр, где туристам готовы предоставить срочную информацию по ситуации с туроператором Mouzenidis Travel, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в call-центре готовы принять звонки от туристов с 08:00 до 20:00 (по московскому времени) по номеру 8 (800) 200-34-11. Звонок бесплатный.

Также для клиентов Mouzenidis Travel создали онлайн-форму для обращений на сайте штабтуризм.рф.

Российское подразделение Mouzenidis Travel объявило о приостановке деятельности 12 ноября. Представители туроператора подчеркнули, что из-за целого ряда проблем, в числе которых и коронавирусная инфекция, стала невозможна повторная оплата всех туров, деньги за которые уже переведены в другие страны.

Отмечалось, что число людей, которые оплатили путевки и не смогли в итоге улететь в Грецию, составляет около 27 тысяч. Задолженность Mouzenidis Travel перед туристами – больше 1,2 миллиарда рублей.

В ведомстве уточнили, что, по данным Ростуризма, средства были переведены в центральный офис греческого туроператора. Однако ни гостиницы, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным туристами путевкам от греческого туроператора денег не получили.

Позже в Роспотребнадзоре разъяснили порядок получения страховых выплат туристами обанкротившегося Mouzenidis Travel.

