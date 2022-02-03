В АТОР заявили, что для посещения Бали россиянам необходима бизнес-виза

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Для посещения индонезийского острова Бали россиянам понадобится бизнес-виза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Туристический офис Индонезии.

В Ассоциации отметили, что до изменений россияне могли прилететь в Индонезию только по бизнес-визе. Тогда эту возможность использовали и те, кто ехал просто на отдых.

"С 1 февраля россиянам разрешили официально приезжать по бизнес-визе с целью туризма. То есть для того, чтобы отдохнуть в Индонезии, россиянам, помимо всех необходимых документов, нужно оформить бизнес-визу", – говорится в сообщении.

Для оформления бизнес-визы необходимо будет спонсорское письмо, которое раньше могли оформить только специальные компании, которые работают в Индонезии. Новые правила въезда в страну вступили в силу 1 февраля 2022 года.

На Бали смогут приезжать иностранные туристы старше 12 лет, привитые вакцинами Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac и "Спутник V". При этом для въезда необходима будет справка об отрицательном результате ПЦР-теста. По приезде туристам нужно будет сдать еще один ПЦР-тест, а после отправиться на пятидневный карантин. Третье тестирование необходимо будет пройти за день до окончания карантина.

Ранее СМИ сообщили, что Россияне, вакцинированные против коронавируса препаратом "Спутник V", смогут посещать индонезийский остров Бали с 4 февраля. Отмечается, что туристам по-прежнему придется соблюдать карантин, срок которого сократили с 7 до 5 дней. При этом покидать остров и путешествовать по стране во время изоляции будет запрещено.

