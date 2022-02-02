Вакцинированные "Спутником V" россияне смогут посещать Бали с 4 февраля – СМИ

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Россияне, вакцинированные против коронавируса препаратом "Спутник V", смогут посещать индонезийский остров Бали с 4 февраля. Об этом со ссылкой на источник в Джакарте сообщает ТАСС.

"Власти приняли решение <...> открыть курорт, который будет также доступен для россиян. Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы "Спутника V", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что туристам по-прежнему придется соблюдать карантин, срок которого сократили с 7 до 5 дней. При этом покидать остров и путешествовать по стране во время изоляции будет запрещено.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда возобновили регистрацию в туристической программе Test & Go. Она позволяет полностью привитым от коронавируса путешественникам не проходить карантин после прибытия в королевство.

Данная схема, приостановленная ранее из-за "Омикрон"-штамма, доступна для поездок из любых стран, в том числе России.

До этого глава Минтуризма Израиля Константин Развозов сообщил, что привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в страну с российской справкой о наличии антител. Он отметил, что при этом нужно сдать серологический тест в аэропорту Бен-Гурион.