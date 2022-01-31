Бали начнет принимать туристов с 4 февраля

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Фото: depositphotos/Sofia_Zhuravets
Индонезийский остров Бали откроется для иностранных туристов с 4 февраля, сообщает ТАСС.
По словам министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана, это решение призвано помочь восстановлению экономики индонезийского острова, пострадавшей от COVID-19.
Также руководство страны решило сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с 7 до 5 дней.
За последние сутки в Индонезии коронавирус выявили у 10 тысяч жителей, 17 человек умерли. Всего за время пандемии в республике с населением 270,2 миллиона человек зафиксировано более 4,3 миллиона случаев COVID-19. Свыше 144 тысяч человек умерли, более 4,1 миллиона выздоровели.
Ранее аналитики назвали самые опасные страны для путешествий в 2022 году. По индексу преступности лидирующее место заняла Венесуэла. В топ-10 антилидеров рейтинга безопасности также вошли Папуа – Новая Гвинея, Афганистан, Южная Африка, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Гайана, Сальвадор, Ямайка и Сирия.
Бали откроется для привитых иностранных туристов
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