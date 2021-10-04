Посол Венесуэлы рассказал россиянам о четырех самых красивых местах отдыха в республике

Фото: ТАСС/ Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал о четырех самых привлекательных местах в государстве, куда российским туристам следует поехать отдыхать в первую очередь. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мы как венесуэльцы хорошо знаем нашу страну и представляем, что может понравиться любому туристу. Это, например, четыре самых красивых места в Венесуэле", – отметил посол.

По его словам, путешественникам из России стоит побывать в национальном парке Канайма, на архипелаге Лос Рокес, на крупнейшем венесуэльском острове Маргарита и на канатной дороге в штате Мерида.

Он уточнил, что всего в Венесуэле 43 национальных парка, 36 природных памятников и 39 парков отдыха. Что касается канатки – она самая длинная в мире, однако по сравнению с другими местами она не покажется туристам из России сильно интересной, сказал посол.

"Это скорее место для прогулок, горнолыжным спортом у нас не занимаются. Для этого нет инфраструктуры, да и традиции как таковой", – рассказал Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Также он отметил, что в национальном парке Канайма на юго-востоке государства стоит посетить самый высокий водопад Анхель.

"Люди, которые туда попадают, уходят оттуда другими. Они оставляют там все плохое и уносят с собой все самое лучшее", – поделился посол Венесуэлы.

Ранее стало известно, что Россия и Венесуэла открыли прямое авиасообщении. Уточняется, что в Каракасе приземлился самолет, следующий из Москвы. По словам министра туризма, на борту воздушного судна находилось 90 человек, в том числе инвесторы, блогеры, а также журналисты.

