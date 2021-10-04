Катар с 6 октября разрешит въезд привитым "Спутником V" россиянам

Фото: ТАСС/ Anke Waelischmiller/ SVEN SIMON
В Катаре с 6 октября изменятся правила въезда в страну для иностранных граждан. Со среды привитые "Спутником V" российские туристы смогут посетить эмират, если дополнительно сделают экспресс-тест на антитела, сообщает газета The Peninsula Qatar.
В перечень "условно утвержденных вакцин" были внесены китайский препарат Sinovac и российский "Спутник V" . Сообщается, что с момента окончания полного курса прививок должно пройти не меньше двух недель.
По данным источника, въезжающие в страну должны иметь при себе оригинал сертификата вакцинации на арабском или английском языках.
Кроме того, министерство отменило сдачу ПЦР-теста для граждан и резидентов Катара, которые собираются выехать в государства "зеленого списка". Но им необходимо пройти ПЦР-тестирование в течение 36 часов после прибытия в Доху.
В источнике добавили, что страны разделили по эпидемиологической обстановке с коронавирусом на "зеленый список" (безопасные для посещения), "красный список" и "исключительно красный список", куда вошли Индия, Филиппины, Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Индонезия, Кения и Судан.
Отмечается, что приезжающим из стран, занесенных в "красную" и "исключительную красную зоны", до приезда в Катар необходимо не только сдать тест, но и заполнить анкету на сайте Минздрава или в сервисе Ehteraz не позже чем за трое суток до прибытия.
Люди из "исключительно красного списка", а также непривитые граждане должны соблюдать 7-дневный карантин в гостинице. Им необходимо сдать дополнительный ПЦР-тест на 6-й день карантина.
Ранее сообщалось, что Таиланд смягчает антикоронавирусные ограничения для туристов. Там сократили сроки карантина. А в туристических регионах открыли пляжи, бары и рестораны.
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