Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить ОАЭ

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.



Для въезда в Объединенные Арабские Эмираты подходят сертификат о вакцинации "Спутником V", свежий анализ ПЦР, а также справка о перенесенной болезни и выздоровлении.

Также нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья, скачать приложение, сдать бесплатный повторный тест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.