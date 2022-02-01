В РСТ объяснили, пустят ли российских туристов в Европу с 1 февраля

С 1 февраля вступают в силу новые рекомендации Совета Евросоюза, касающиеся свободы передвижения во время пандемии в ЕС. Разбираемся, что это означает для россиян и смогут ли они путешествовать по Европе как раньше



Рекомендовать не значит пускать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце января Совет Евросоюза одобрил новые рекомендации по передвижению во время пандемии в ЕС. Согласно им, меры по борьбе с коронавирусом должны применяться с учетом ковид-статуса путешественника, а не ситуации в регионе, из которого он прибывает.





из сообщения Совета Евросоюза Исключение составят те страны, где уровень заболеваемости коронавирусом очень высокий. С 1 февраля 2022 года статус вакцинации, тестирование или справка о выздоровлении путешественника от COVID-19, подтвержденные цифровым сертификатом ЕС, должны стать ключевым определяющим фактором.

Таким образом, согласно рекомендациям Совета, путешественник, который имеет цифровой сертификат ЕС (EUDCC), где отображается его статус вакцинации, тестирования или перенесенного коронавируса, может без ограничений перемещаться по территории Евросоюза. На него не должны распространяться дополнительные анализы на COVID-19 или карантин.

Кроме того, предлагается и новый подход для людей, не имеющих такого сертификата. В частности, речь идет о невакцинированных или привитых препаратами, которые в ЕС не признают. Они могут въезжать с условием, что перед поездкой или не позднее чем через 24 часа после прибытия прошли тест на коронавирус.

Сейчас большинство стран ЕС не пускает российских туристов, которые привились препаратами, не входящими в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Новые рекомендации потенциально могут решить эту проблему, открыв для россиян возможность путешествовать по Евросоюзу только по тестам на антигены или ПЦР-тестам. Однако сегодня это до сих пор невозможно, поскольку речь идет всего лишь о рекомендациях, а не о конкретных юридических решениях.





из сообщения Совета Евросоюза Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти государств – членов ЕС несут ответственность за реализацию содержания рекомендации.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин подтвердил эту информацию. По его словам, никаких существенных изменений для российских туристов пока не произошло.

"С 1 февраля правила фактически не меняются. Есть только рекомендации Совета Евросоюза государствам упрощать въезд с целью туризма... По этим рекомендациям государства самостоятельно принимают решение, и, по сути, с 1 февраля ничего пока не меняется", – подчеркнул он.



Какие страны в ЕС принимают россиян?

Несмотря на то что многие страны ЕС до сих пор не пускают туристов из России, есть и те, где россиян все же принимают. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин в интервью Москве 24 объяснил, где именно.

"Греция еще в сентябре 2020 года открыла границы для России и выдает визы. Венгрия тоже пошла по пути свободных передвижений и признает все российские вакцины. Из европейских стран на текущий момент доступны еще Хорватия, Болгария и Кипр", – отметил эксперт.

Горин добавил, что путешественники должны предъявить один из документов: сертификат о полной вакцинации (в том числе препаратом "Спутник V") или отрицательный ПЦР-тест.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Мы надеемся, что этот список будет расширяться. Несмотря на общие рекомендации, каждая страна самостоятельно принимает решение о правилах для въезда.

Актуальные правила лучше узнавать заранее при планировании поездки, советует представитель РСТ, поскольку они довольно часто меняются. "У нас с каждой страной действует отдельный протокол. Где-то мы в красной зоне, где-то – в зеленой, где-то – в оранжевой – общего подхода нет", – уточнил Горин.

Что касается рекомендаций Совета Евросоюза, то, по мнению эксперта, спрогнозировать, как и когда та или иная страна примет их к действию, сложно. Однако регистрация отечественной вакцины – это вопрос времени, уверен представитель РСТ.



Альбика Халидова