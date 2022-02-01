Таиланд возобновил регистрацию на бескарантинный въезд туристов

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Власти Таиланда 1 февраля возобновили регистрацию в туристической программе Test & Go. Она позволяет полностью привитым от коронавируса путешественникам не проходить карантин после прибытия в королевство, сообщает ТАСС.

Данная схема, приостановленная ранее из-за "Омикрон"-штамма, доступна для поездок из любых стран, в том числе России.

Глава отдела новостей министерства иностранных дел Таиланда Марати Налита Андамо пояснил, что возобновление регистрации не означает, что туристы смогут прибыть в страну 1 февраля по восстановленной схеме, поскольку системе Thai Pass потребуется некоторое время, чтобы разрешить въезд.

QR-код выдается после проверки брони отеля и сертификата о вакцинации. Прибывающим по Test & Go на длительный срок разрешили бронировать одну или несколько гостиниц для прохождения ПЦР-теста лишь на два дня – на первый и пятый.

Между проверками при отрицательном результате первого теста туристы могут свободно передвигаться по стране.

Пассажиру необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета. Если результат будет положительным, потребуется сертификат о выздоровлении или подтверждение перенесенного заболевания, полученное минимум за 14 дней до поездки, но менее чем за 90 дней с даты обнаружения.

Дети в возрасте от 6 до 17 лет, путешествующие с привитыми родителями, освобождаются от предоставления сертификата о вакцинации.

Из документов для получения разрешения на въезд потребуется медицинская страховка с покрытием до 50 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что самой опасной страной мира для путешествий в 2022 году признана Венесуэла. Соответствующий вывод аналитики сделали, сравнив статистику преступлений из разных государств. Индекс преступности в Венесуэле составил 83,58 балла. А индекс безопасности – 16,42 балла.

