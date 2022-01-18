Полное восстановление мирового туризма возможно не раньше 2024 года – ООН

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Эксперты сходятся во мнении о том, что полноценное восстановление мирового туризма возможно только через несколько лет. Об этом сообщили во Всемирной туристской организации ООН, передает ТАСС.

"Большинство экспертов (64%) теперь ожидают, что количество международных прибытий вернется к уровню 2019 года только в 2024 году или позже", – говорится в сообщении.

Согласно представленным в ООН данным, в 2021 году мировой туризм вырос на 4% в сравнении с 2020 годом. Такой результат оказался на 72% хуже, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Эксперты отмечают, что темпы восстановления туризма являются неравномерными и разнятся от региона к региону. Опрос среди профессионалов в данной сфере показал, что 61% респондентов рассчитывают на улучшение ситуации в 2022 году (предсказывается рост на 30–78% от уровня 2021 года).

Во вторник, 18 января, в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка, которая подразумевает частичный возврат средств за путешествия в рамках страны. На этот раз инициатива будет доступна до 12 апреля 2022 года.

