Названы регионы России, наиболее популярные для отдыха летом 2022 года

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Наиболее популярными для внутреннего туризма направлениями летнего отдыха у россиян стали Крым, Краснодарский край и Ленинградская область. Об этом рассказали в сервисе для бронирования туристического жилья Tvil.ru.

Также в лидеры по числу бронирований на лето текущего года стали Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область. По данным сервиса, россияне стали предпочитать ранние бронирования почти на треть чаще по сравнению с показателем прошлого года.

Наиболее заметно вырос спрос на поездки в Феодосию и Севастополь (на 46%), Кисловодск (на 150%), Санкт-Петербург (на 175%) и Москву (на 200%). И это несмотря на увеличение средней стоимости проживания за ночь на 10%, а в некоторых регионах, например на Черноморском побережье, и более чем на 60%.

Ранее в АТОР перечислили наиболее дорогие туристические поездки в 2021 году. Так, российский рейтинг возглавил Сочи – на одну из поездок на Красную поляну туристы потратили порядка семи миллионов рублей. Среди зарубежных направлений отдыха в лидеры выбились ОАЭ, где семья за 14 ночей в Дубае потратила 23,6 миллиона рублей.

