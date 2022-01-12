Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты по России в 2021 году

Фото: depositphotos/ryzhov
Стали известны самые дорогие билеты на самолет и поезд по России в 2021 году. Об этом сообщает RT.
Самый дорогой авиабилет по стране в прошедшем году стоил 329 тысяч 326 рублей. Это был рейс из Москвы во Владивосток и обратно.
Также в топ-3 дорогих вошли билеты в два конца на самолет Москва – Петропавловск-Камчатский за 282 тысячи 122 рубля и из Москвы в Благовещенск и обратно – за 249 тысяч 938 рублей.
Среди билетов этой категории также были варианты и из Москвы и обратно в Хабаровск, Якутск, Нижневартовск, а также билеты по маршрутам Мурманск – Владивосток и обратно, Ростов-на-Дону – Владивосток и обратно, Уфа – Астрахань и обратно, Южно-Сахалинск – Москва и обратно.
Уточняется, что все перечисленные дорогие авиабилеты были оформлены для перелета бизнес-классом.
В категорию самых дорогих билетов на поезд по России в прошлом году вошли билеты Москва – Владивосток и обратно, они стоили от 38 тысяч 885 рублей до 46 тысяч 625 рублей.
В этом перечне также оказались билеты, оформленные для поездок из Белгорода в Москву, из Москвы и Екатеринбурга в Хабаровск, из Коврова во Владивосток, из Уфы в Сковородино, из Санкт-Петербурга в Москву, а также из Сковородина в Москву.
Ранее в АТОР назвали самые дорогие туристические поездки в 2021 году. Так, в прошлом году десятку самых дорогих направлений отдыха в России возглавил Сочи, а за рубежом – Объединенные Арабские Эмираты.
При этом наиболее дорогие поездки по стоимости уже не ограничивались несколькими сотнями тысяч рублей, а достигали миллионов. В числе других подобных направлений значатся Греция, Турция, Кения и Сейшелы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: