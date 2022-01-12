Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты по России в 2021 году

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Стали известны самые дорогие билеты на самолет и поезд по России в 2021 году. Об этом сообщает RT.

Самый дорогой авиабилет по стране в прошедшем году стоил 329 тысяч 326 рублей. Это был рейс из Москвы во Владивосток и обратно.

Также в топ-3 дорогих вошли билеты в два конца на самолет Москва – Петропавловск-Камчатский за 282 тысячи 122 рубля и из Москвы в Благовещенск и обратно – за 249 тысяч 938 рублей.

Среди билетов этой категории также были варианты и из Москвы и обратно в Хабаровск, Якутск, Нижневартовск, а также билеты по маршрутам Мурманск – Владивосток и обратно, Ростов-на-Дону – Владивосток и обратно, Уфа – Астрахань и обратно, Южно-Сахалинск – Москва и обратно.

Уточняется, что все перечисленные дорогие авиабилеты были оформлены для перелета бизнес-классом.

В категорию самых дорогих билетов на поезд по России в прошлом году вошли билеты Москва – Владивосток и обратно, они стоили от 38 тысяч 885 рублей до 46 тысяч 625 рублей.

В этом перечне также оказались билеты, оформленные для поездок из Белгорода в Москву, из Москвы и Екатеринбурга в Хабаровск, из Коврова во Владивосток, из Уфы в Сковородино, из Санкт-Петербурга в Москву, а также из Сковородина в Москву.

Ранее в АТОР назвали самые дорогие туристические поездки в 2021 году. Так, в прошлом году десятку самых дорогих направлений отдыха в России возглавил Сочи, а за рубежом – Объединенные Арабские Эмираты.

При этом наиболее дорогие поездки по стоимости уже не ограничивались несколькими сотнями тысяч рублей, а достигали миллионов. В числе других подобных направлений значатся Греция, Турция, Кения и Сейшелы.