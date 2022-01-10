"Аэроэкспресс" отменил скидки на покупку билетов онлайн

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 10 января компания "Аэроэкспресс" отменила скидки на покупку билетов онлайн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Теперь стоимость поездки стала одинаковой при покупке билетов онлайн и офлайн. Так, обычные тарифы подорожали на 50 рублей, а бизнес – на 100. Стандарт в одну сторону стоит 450 рублей, туда-обратно – 800, бизнес-класс – 900.

При этом остаются действительными различные акции. Например, поездка после 22:00 или билеты для пассажиров, которые часто летают.

Ранее сообщалось, что аэроэкспрессы до аэропорта Внуково с 27 декабря будут делать остановку на станции Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги. В ведомстве добавили, что поезда будут делать остановку на Аминьевской в 10 минут каждого часа. Приобрести билет на поезд можно будет в билетных автоматах, на сайте или в специальном приложении.

