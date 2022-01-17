Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году

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Эксперты рассказали о наиболее популярных у россиян местах для оздоровительного отдыха в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvil.ru.

В пятерку направлений, которые чаще всего выбирают россияне, вошли лечебные грязи города Саки, минеральные воды в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, а также легочный курорт Чемал на Алтае.

Желающие поправить здоровье обычно останавливаются в гостиницах примерно на 10 суток и тратят на проживание от 1,8 до 5,5 тысячи рублей в сутки на троих. Кроме того, по словам экспертов, спрос на раннее бронирование жилья на лето увеличился на 30%, если сравнивать с 2021 годом.

"Россияне все меньше стали опасаться COVID-ограничений в стране, так что охотно бронируют жилье для летнего отдыха в 2022 году", – отметили в пресс-службе.

Ранее стали известны регионы России, наиболее популярные для отдыха летом 2022 года. Среди них – Крым, Краснодарский край и Ленинградская область. Также лидерами по числу бронирований на лето текущего года стали Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.

По данным сервиса, россияне стали предпочитать ранние бронирования почти на треть чаще по сравнению с показателем прошлого года.