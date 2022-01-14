Российским туристам станут доступны вакцинные туры в Турцию

11:28
Фото: AP/TASS/Emrah Gurel
Министерство здравоохранения Турции дало разрешение на проведение вакцинации от COVID-19 иностранным туристам. Многие турецкие учреждения уже готовы предлагать данную услугу россиянам, сообщает АТОР.
"Как следует из письма директора главного департамента здравоохранения министерства здравоохранения Турции д-ра Ахмета Текина, клиникам страны официально разрешено прививать иностранных туристов используемыми в стране вакцинами за плату. Ранее вакцинация от COVID-19 в Турции была доступна только тем россиянам, которые имели вид на жительство в этой стране", – говорится в сообщении.
В ряде государственных медицинских учреждений уже начали делать прививки от коронавируса иностранцам.
Вакцинацию можно пройти без предварительной записи, с собой необходимо иметь только загранпаспорт. Однако предполагается, что россиянам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, потому что медики в клиниках часто не говорят по-английски.
В Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – Pfizer/BionTech или китайскую Sinovac, за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей). Сведения сделавшего прививку внесут в государственную информационную систему eNabiz после первого укола, он также получит бумажный и цифровой сертификаты.
"Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе, то есть Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC). Соответственно, если привиться в Турции Pfizer/BionTech, то с таким сертификатом турист может при наличии визы путешествовать по Европе", – сообщили в АТОР.
Как прогнозируют эксперты туротрасли, направление может занять до 20% рынка вакцинных туров, при этом наиболее востребована будет вакцинация в Стамбуле.
Принимающие организации страны уже начали разработку для российских партнеров пакетов с трансфером до места вакцинации и обратно, сопровождением и переводом, при необходимости – с проживанием в гостиницах.
Ранее сообщалось, что у россиян вырос спрос на вакцинные туры в Европу. Самыми популярными направлениями для этих целей стали Сербия и Хорватия. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, туры стали востребованными из-за того, что в большинство стран ЕС и в Штаты на данный момент нельзя попасть с российскими сертификатами о прививке.
Кроме того, осенью также сообщалось, что россияне смогут поехать в Грецию, чтобы сделать прививки. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказывала, что вакцинный тур необходимо бронировать за 2–3 недели до вылета, чтобы успеть заранее записаться на вакцинацию. Прививку можно сделать в медпунктах города Салоники.
Россиянам рассказали, какой вакциной туристы смогут привиться в Турции
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