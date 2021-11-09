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Туроператоры расширили список стран для вакцинных туров. Теперь россияне смогут поехать в Грецию, чтобы сделать прививки. Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, спрос на вакцинные туры в Сербию вырос в три раза, а в Хорватию – в десятки раз. По данным Ассоциации, основные потребители этого продукты – россияне среднего возраста.

"Большинство клиентов хотят сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами для свободного перемещения по миру и поездок в страны, где не признаны российские вакцины. Новое направление в ассортименте – Греция, которая предлагает три вакцины на выбор: однокомпонентную Johnson&Johnson или двухфазные (MRNA) BioNTech-Pfizer и Moderna. Сама прививка делается бесплатно", – отметила Ломидзе.

Она рассказала, что вакцинный тур необходимо бронировать за 2–3 недели до вылета, чтобы успеть заранее записаться на вакцинацию. Прививку можно сделать в медпунктах города Салоники.

Исполнительный директор АТОР рассказала, что россияне также стали интересоваться вакцинными турами в Таиланд и Венгрию, однако там пока не прививают иностранцев.

"В лидерах по числу вакцинных туров остается Сербия, что связано с безвизовым въездом и возможностью бесплатного получения вакцины от коронавируса, а также наличием регулярного прямого авиасообщения. Кроме того, туристические услуги в Сербии в сравнении с другими странами Европы более доступны", – добавила Ломидзе.

Стоимость вакцинных туров в Сербию начинается от 46 тысяч рублей на человека, в Хорватию – от 36 тысяч рублей, а в Грецию – от 71,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что россияне выкупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели.

