Крым планирует стать главным лечебным курортом для пациентов с поражением легких

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Крым намерен стать главным лечебным курортом РФ, где пациенты с поражением легких смогут пройти реабилитацию и восстановление. Об этом сообщает РИА Новости.
"До 2030 года российский полуостров станет главным "легочным" курортом страны. Определены пути модернизации туристической сферы именно в части лечебного туризма", – говорится в сообщении.
В Крыму уже приступили к подготовке реабилитационных и медицинских программ.
"Полуостров всегда был популярен у тех, кому показана легочная терапия. Многие десятилетия крымские санатории успешно реабилитируют пациентов, страдающих болезнями легких, в том числе туберкулезом и внебольничной пневмонией", – подчеркнули в пресс-службе правительства Крыма.
Ранее сообщалось, что туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для туристов из России. Такая программа позволит путешественникам прививаться от коронавируса вакцинами, которые одобрены ВОЗ.
Россиянам начали предлагать "вакцинные" туры в Европу
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