Крым планирует стать главным лечебным курортом для пациентов с поражением легких

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Крым намерен стать главным лечебным курортом РФ, где пациенты с поражением легких смогут пройти реабилитацию и восстановление. Об этом сообщает РИА Новости.

"До 2030 года российский полуостров станет главным "легочным" курортом страны. Определены пути модернизации туристической сферы именно в части лечебного туризма", – говорится в сообщении.

В Крыму уже приступили к подготовке реабилитационных и медицинских программ.

"Полуостров всегда был популярен у тех, кому показана легочная терапия. Многие десятилетия крымские санатории успешно реабилитируют пациентов, страдающих болезнями легких, в том числе туберкулезом и внебольничной пневмонией", – подчеркнули в пресс-службе правительства Крыма.

Ранее сообщалось, что туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для туристов из России. Такая программа позволит путешественникам прививаться от коронавируса вакцинами, которые одобрены ВОЗ.