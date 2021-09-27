Российские туроператоры получили около 30 тыс заявок на вакцинные туры

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Российские туроператоры получили около 30 тысяч заявок от иностранцев на вакцинные туры. Об этом рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Год назад интерес к нашей вакцине ("Спутник V". – Прим. ред.) был достаточно большой, заявок туроператоры получали много. По различным оценкам – от 100 до 120 тысяч. Сегодня спрос меньше, но свои 25–30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме", – приводит РИА Новости его слова.

Осауленко отметил, что на данный момент "Турпомощь" совместно с Минздравом РФ, Ростуризмом и МИД формирует комитет для решения возникающих организационно-технических вопросов. Упор делается на то, чтобы иностранные туристы могли не только вакцинироваться, но и путешествовать по России.

Эксперт уточнил, что Сан-Марино, Венгрия и Сербия уже восстанавливают въездной туристический сегмент для вакцинирования российским препаратом.

Ранее туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для туристов из России. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, такая программа позволит путешественникам прививаться от коронавируса вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

