В РФ начали набирать популярность вакцинные туры

Вместо экскурсионной прогулки по Белграду или Мюнхену – поход в клинику, чтобы сделать прививку от коронавируса иностранным препаратом. В РФ набирают популярность так называемые вакцинные туры за рубеж, поскольку "Спутник V" пока признали не все государства.

Представители турагентств сообщают, что в стоимость входит перелет, трансферы, проживание в отеле, питание, сопровождение в поликлинику, а также сама вакцина.

Подробнее о том, зачем это надо и какие страны самые популярные для таких поездок, – в эфире телеканала Москва 24.