В АТОР заявили о росте спроса на вакцинные туры в Европу среди россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Среди россиян вырос спрос на вакцинные туры в Европу, самыми популярными странами для этих целей стали Сербия и Хорватия. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России сообщает газета "Известия".
Отмечается, что в день сейчас продается порядка сотни подобных путевок. Как объяснил вице-президент АТОР Дмитрий Горин, туры стали востребованными из-за того, что в большинство стран Евросоюза и в Соединенные Штаты пока невозможен въезд с российскими сертификатами о вакцинации.
"Речь идет скорее о ревакционных турах – то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода – год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson&Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время", – сказал Горин.
По его словам, стоимость трехдневного вакцинного тура, например в Сербию и Хорватию, стартует от 36 тысяч рублей на человека. Вице-президент АТОР также добавил, что такие туры организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что теперь россияне могут поехать в Грецию, чтобы сделать прививку. Она отметила, что вакцинный тур необходимо бронировать за 2–3 недели до вылета, чтобы успеть заранее записаться на вакцинацию.
Вирусолог рассказал, зачем россияне прививаются от COVID-19 за границей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: