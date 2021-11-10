В АТОР заявили о росте спроса на вакцинные туры в Европу среди россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среди россиян вырос спрос на вакцинные туры в Европу, самыми популярными странами для этих целей стали Сербия и Хорватия. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России сообщает газета "Известия".

Отмечается, что в день сейчас продается порядка сотни подобных путевок. Как объяснил вице-президент АТОР Дмитрий Горин, туры стали востребованными из-за того, что в большинство стран Евросоюза и в Соединенные Штаты пока невозможен въезд с российскими сертификатами о вакцинации.

"Речь идет скорее о ревакционных турах – то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода – год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson&Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время", – сказал Горин.

По его словам, стоимость трехдневного вакцинного тура, например в Сербию и Хорватию, стартует от 36 тысяч рублей на человека. Вице-президент АТОР также добавил, что такие туры организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что теперь россияне могут поехать в Грецию, чтобы сделать прививку. Она отметила, что вакцинный тур необходимо бронировать за 2–3 недели до вылета, чтобы успеть заранее записаться на вакцинацию.