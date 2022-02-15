Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Таиланд

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit, File

Туроператоры рекомендовали российским туристам отказаться от поездок в Таиланд в связи с гораздо более высокими рисками получения положительного теста на коронавирус по прилете, чем в других странах. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя агентства OnlineTur Игоря Блинова.

Он отметил, что некоторые турагенты перестали подтверждать бронь на поездки в Таиланд, рекомендуя клиентам выбирать более лояльные страны.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что в случае сдачи положительного теста на COVID-19 туристу придется уйти на карантин в гостинице, стоимость проживания в которой в некоторых случаях достигает 200 тысяч рублей.

Опасения россиян в связи с данной ситуацией уже вызвали существенное падение спроса на авиабилеты в Таиланд. По информации сервиса Aviasales, за последние семь дней количество бронирований сократилось на 17%, а число поисковых запросов – на 6%.

Ранее эксперты сообщили, что одной из опасностей, с которой могут столкнуться туристы в Таиланде, являются дорожно-транспортные происшествия. Почти 90% водителей транспортных средств в Бангкоке не соблюдают правила дорожного движения. В частности, водители Таиланда не останавливаются на пешеходных переходах.