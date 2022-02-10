Эксперты назвали опасность, с которой могут столкнуться туристы в Таиланде

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Одной из опасностей, с которой могут столкнуться туристы в Таиланде, являются дорожно-транспортные происшествия. Почти 90% водителей транспортных средств в Бангкоке не соблюдают правила дорожного движения. Об этом сообщает "Турпром".
В частности, водители Таиланда не останавливаются на пешеходных переходах. Авторы исследования Тайского фонда здоровья пришли к выводу, что иностранным туристам крайне важно учитывать такое поведение.
По данным экспертов, пешеходов не пропускают 92% мотоциклистов, 86% автомобилистов и 80% водителей общественного транспорта.
Для борьбы с данной проблемой власти Бангкока планируют установить светофоры и камеры наблюдения на 100 пешеходных переходах, а также в четыре раза увеличить штрафы за нарушение ПДД.
Ранее аналитики сервиса Numbeo назвали самые опасные страны для путешествий. Лидером антирейтинга по индексу преступности стала Венесуэла. На втором месте оказалась Папуа – Новая Гвинея. Следом идут Афганистан и ЮАР.
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